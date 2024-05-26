الامين العام لمجمع التقريب يعزي بوفاة والدة السيد حسن نصر الله

وكتب حجة الاسلام شهرياري في رسالة العزاء الى الامين العام لحزب الله : يكفي المرحومة فخراً وكرامة عندالله أنها انجبت فخر الأمة وسيد المقاومة ورافع راية العزّ ومذلّ الصهاينة.



وفيما يلي نص خطاب العزاء الصادر عن الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، بهذه المناسبة؛ حسب ما افادت به وكالة انباء التقريب.



[انا لله و إنا اليه راجعون]، سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله (أعز الله نصره) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/

تلقينا نبأ وفاة والدتكم الماجدة "أم حسن"، نعزّيكم ونعزّي سائر أبنائها حفظهم الله تعالى.

يكفي المرحومة فخراً وكرامة عندالله أنها انجبت فخر الأمة وسيد المقاومة ورافع راية العزّ ومذلّ الصهاينة وأمل الشعوب العربية والمسلمة في تحقيق النصر النهائي بإذن الله سبحانه.

تغمّد الله "أم حسن" برحمته الواسعة وألهم ذويها الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا اليه راجعون

اخوكم حميد شهرياري/

الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية

انتهى