شباب المصارعة الإيرانية يحرزون 4 ميداليات ملونة في المسابقات الدولية بجورجيا

واحرز منتخب المصارعة الحرة الايراني للشباب على ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية واحدة في مسابقات جورجيا الدولية للمصارعة الحرة شباب تحت عنوان "كأس نوفازار إسخيرلي".

واقيمت هذه المنافاسات على مدى يومي 25 و26 من شهر مايو الحالي في مدينة غوري الجورجية، حيث تاهل اعضاء المنتخب الإيراني المكون من 5 مصارعين الى نهائي السباق، محرزا ميداليتين ذهبيتين وفضية واحدة وميدالية برنزية واحدة، على الشكل التالي :

- المصارعان "أبو الفضل رحماني" و"أمير رضا دليري"، كل فاز بميدالية ذهبية في منافسات الوزن 86 و92 كجم

- المصارع "علي كرمبور"، احرز الميدالية الفضية في وزن 70 كجم

- ومصارع الوزن 61 كجم "ياسين طيبي"، فاز بالميدالية البرونزية

انتهی**2054 / ح ع