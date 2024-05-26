سفیر الکویت: يمكن الاستفادة من المشتركات الكثيرة بين ايران والكويت لتطوير العلاقات الثنائية

وخلال لقائه يوم الاحد مع محافظ خراسان الرضوية يعقوب علي نظري، عزى السفير الكويتي باستشهاد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وقال: في الحادث الأخير، فقدنا شخصيات بارزة كانت لهم علاقات جيدة في المجال الدبلوماسي، ولم نر في علاقاتهم إلا التواضع وحسن الخلق.

وقال السفير الكويتي : ان مدينة مشهد لديها إمكانيات كثيرة للتعاون ومن الممكن توفير الأرضية لتعاون أوسع بين الكويت وإيران وخاصة مدينة مشهد.

وقال: هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الكويت وإيران يمكن استغلالها لتوسيع العلاقات بين البلدين.

من جانبه ذكر محافظ خراسان الرضوية أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبنية على اقامة علاقات واسعة للغاية مع دول الجوار في جميع المجالات، وقال أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكويت لديهما الكثير من المصالح المشتركة بسبب الجوار والمشتركات الدينية، الأمر الذي يتطلب استغلال قدرات البلدين في توسيع العلاقات وتعزيزها.

واعتبر يعقوب علي نظري مناطق الزيارة والسياحة والإمكانات الطبية في مشهد ضمن المجالات المناسبة لتوسيع العلاقات وقال: نحن على استعداد لتوفير المجال لتوسيع العلاقات في مختلف القطاعات وفقًا لإمكانيات ومرافق المحافظة ومشهد.

وتابع: ان الصناعات الدوائية والمعدات الطبية والصناعات المعدنية ومنتجات الزعفران والفستق هي قطاعات مهمة للغاية تتمتع فيها محافظة خراسان الرضوية بقدرات جيدة.

انتهى ** 2342