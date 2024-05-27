السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إيران يعزون باستشهاد رئيسي ورفاقه

وأدى السفراء ورؤساء البعثات الاجنبية المقيمون في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاحد، التحية للمقام الشامخ لشهداء الخدمة؛ رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورفاقهما.

وحضر السفراء ورؤساء البعثات الاجنبية المقيمون في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى مقر وزارة الخارجية، وقدموا التعازي باستشهاد آية الله ابراهيم رئيسي والدكتور حسين امير عبداللهيان وزير الخارجية ورفاقهما، وتمنوا الطمأنينة والاستقرار للشعب الايراني والجمهورية الاسلامية الايرانية ، سائلين الرحمة والمغفرة للشهداء الكرام وجميل الصبر والسلوان لذويهم.

وفي حديثهم مع محسن مرتضائي المدير العام للمراسم في وزارة الخارجية الايرانية، قدم السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الاجنبية التعازي والمواساة نيابة عن بلدانهم وكبار مسؤوليها وحكوماتهم وشعوبهم، وتطرقوا الى ذكرياتهم الطيبة عن لقاءاتهم ومحادثاتهم الودية مع الرئيس الشهيد ووزير الخارجية الشهيد.

وجرت مراسم اداء التحية والتوقيع على سجل التعازي لشهداء الخدمة، بحضور عدد كبير من السفراء ورؤساء البعثات الاجنبية ورؤساء مكاتب المنظمات الدولية المعتمدة لدى طهران، بدءا من صباح الاحد الى العصر في مقر وزارة الخارجية.

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