٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85490471
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السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إيران يعزون باستشهاد رئيسي ورفاقه

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٤٧ ص
رمز الخبر: 85490471
السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إيران يعزون باستشهاد رئيسي ورفاقه

طهران / 27 ايار/مايو/ارنا- حضر السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى وزارة الخارجية لتقديم التعازي باستشهاد رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ورفاقهما في حادث تحطم المروحية.

وأدى السفراء ورؤساء البعثات الاجنبية المقيمون في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاحد، التحية للمقام الشامخ لشهداء الخدمة؛ رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورفاقهما.

وحضر السفراء ورؤساء البعثات الاجنبية المقيمون في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى مقر وزارة الخارجية، وقدموا التعازي باستشهاد آية الله ابراهيم رئيسي والدكتور حسين امير عبداللهيان وزير الخارجية ورفاقهما، وتمنوا الطمأنينة والاستقرار للشعب الايراني والجمهورية الاسلامية الايرانية ، سائلين الرحمة والمغفرة للشهداء الكرام وجميل الصبر والسلوان لذويهم.

وفي حديثهم مع محسن مرتضائي المدير العام للمراسم في وزارة الخارجية الايرانية، قدم السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الاجنبية التعازي والمواساة نيابة عن بلدانهم وكبار مسؤوليها وحكوماتهم وشعوبهم، وتطرقوا الى ذكرياتهم الطيبة عن لقاءاتهم ومحادثاتهم الودية مع الرئيس الشهيد ووزير الخارجية الشهيد.

وجرت مراسم اداء التحية والتوقيع على سجل التعازي لشهداء الخدمة، بحضور عدد كبير من السفراء ورؤساء البعثات الاجنبية ورؤساء مكاتب المنظمات الدولية المعتمدة لدى طهران، بدءا من صباح الاحد الى العصر في مقر وزارة الخارجية.

انتهى ** 2342

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