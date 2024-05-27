صادرات الفستق الإيراني إلى أوروبا تحقق نموا بنسبة 17 بالمائة

واورد مركز الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن إيران صدرت ما قيمته 34 مليون يورو من الفستق إلى أوروبا في الربع الأول من عام 2024، وهو ما زاد بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت إيران أن صادرات الفستق إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الماضي بلغت 29 مليون يورو.

وبحسب هذا التقرير، واجهت صادرات الفستق المقشر الإيراني إلى أوروبا في الأشهر من يناير إلى مارس من هذا العام انخفاضًا بنسبة 3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 8.7 مليون يورو.

وفي الربع الأول من عام 2023، صدرت إيران ما يزيد عن 9 ملايين يورو من الفستق بقشره إلى أوروبا.

وارتفعت صادرات إيران من لب الفستق إلى أوروبا في هذه الفترة بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ووصلت إلى 25.3 مليون يورو، في حين كان الرقم 20 مليون يورو في الربع الأول من العام الماضي.

وكانت ألمانيا أكبر مستورد للفستق من إيران في الربع الأول من عام 2024. ومن إجمالي صادرات الفستق الإيراني البالغة 34 مليون يورو إلى أوروبا في هذه الفترة، كان 71% منها اي 24.3 مليون يورو تتعلق بالواردات الألمانية من إيران.

وبعد الولايات المتحدة، أصبحت إيران ثاني مصدر للفستق إلى أوروبا في الربع الأول من عام 2024. وبلغت صادرات الفستق الأمريكي إلى الاتحاد الأوروبي في هذه الفترة 243 مليون يورو.

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