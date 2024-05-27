سحب قرعة كأس العالم لكرة الصالات 2024 .. ايران في المجموعة 6 مع فنزويلا وغواتيمالا وفرنسا

وجاءت نتيجة السحب كالآتي:

المجموعة الأولى: أوزبكستان، هولندا، باراغواي، كوستاريكا

المجموعة الثانية: البرازيل، كوبا، كرواتيا، تايلاند

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، أوكرانيا، أفغانستان، أنغولا

المجموعة الرابعة: إسبانيا، كازاخستان، نيوزيلندا، ليبيا

المجموعة الخامسة: البرتغال، بنما، طاجيكستان، المغرب

المجموعة السادسة: إيران، فنزويلا، غواتيمالا، فرنسا

فازت البرازيل وإسبانيا بالنسخ السبعة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات فيما بينهما، بواقع خمس مرات ومرتين لكل منهما على التوالي. بعد ذلك، حفرت الأرجنتين والبرتغال اسميهما على الكأس.

وستشارك أفغانستان، وفرنسا، ونيوزيلندا، وطاجيكستان للمرة الأولى في البطولة، بينما تعود كرواتيا وهولندا للمشاركة بعد نحو ربع قرن من الغياب.

يذكر أن منتخب ايران توج ببطولة كاس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلند ابريل /نيسان الفائت للمرة الـ 13 في تأريخه.

انتهى ** 2342