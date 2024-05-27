٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٤٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85490498
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"شهرداري جرجان" الايراني يحقق ثاني إنتصاراته بنهائي دوري غرب آسيا للسلة

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٤٢ ص
رمز الخبر: 85490498
"شهرداري جرجان" الايراني يحقق ثاني إنتصاراته بنهائي دوري غرب آسيا للسلة

طهران / 27 ايار/مايو/ارنا- حقق فريق شهرداري جرجان الايراني انتصارا ثانيا في اطار الجولة الثانية من نهائي دوري غرب آسيا الممتاز لكرة السلة في الدوحة، اثر الفوز على فريق " تاميل نادو" الهندي.

وحسم الفريق الايراني اللقاء لصالحه بنتيجة نهائية 104-91 نقطة مساء الاحد.

وجاءت النتيجة بالتفصيل الآتي:

الربع الاول : 29-20 لصالح شهرداري جرجان

الربع الثاني : 23-17 لصالح شهرداري جرجان

الربع الثالث : 29-22 لصالح شهرداري جرجان

الربع الرابع : 32-23 لصالح تاميل نادو

وسيواجه شهرداري جرجان في الجولة الثالثة من نهائي دوري غرب آسيا الممتاز لكرة السلة، الكويت الكويتي مساء غد الثلاثاء.

وكان قد فاز الفريق الايراني على كاظمة الكويتي بمستهل مشواره بنهائي دوري غرب آسيا.

وتجري المباريات في اطار مجموعتين، تضم الاولى؛ شهرداري جرجان وكاظمة والكويت الكويتيان وتاميل نادو الهندي، فيما تضم المجموعة الثانية؛ الحكمة والرياضي اللبنانيان والمنامة البحريني وآستانة الكازاخي.

انتهى ** 2342

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