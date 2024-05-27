حزب الله يستهدف مواقع ومستوطنات الاحتلال بعشرات الصواريخ

وكمن حزب الله لدبابة "ميركافا" بين موقعي "زبدين" و"قفوة"، واستهدفها في أثناء ‏تحرّكها بصاروخ موجّه، أصابها إصابةً مباشرةً، وذلك بعد رصد وترقّب ومتابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة ‏وتحرّكاته في جوف الليل.

وأكدت المقاومة تدمير الدبابة واشتعال ‏النيران فيها، وإيقاع طاقمها بين قتيل ومصاب.

واستهدفت المقاومة مقرّ قيادة كتيبة تابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي في ثكنة "ليمان"، براجمة صاروخية، وذلك رداً على الاغتيال الذي نفّذه الاحتلال في بلدة الناقورة الجنوبية، وإصابة مدنيين فيها.

ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة، ‏وآخرها في ساحة بلدة حولا والناس الموجودين فيها،‏ قصف حزب الله مستوطنة "كريات شمونة"، وذلك بصلية من ‏صواريخ "الفلق" و"الكاتيوشا".‏

أما في ردها على الاعتداء الإسرائيلي في بلدة ‏يارون، فقصفت قاعدة "خربة ماعر" ‏ومرابض مدفعيتها وتموضعات جنود في محيطها، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"، ‏محققةً إصاباتٍ مؤكدة.

إلى جانب ذلك، استهدفت، بالأسلحة المناسبة، مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة "سنير"، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية وخصوصاً في بلدة عيترون الجنوبية، محققةً إصابةً مباشرة.

كما استهدفت مبنى ثانياً يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "أفيفيم"، وأخرى في مستوطنة "مرغليوت"، بالأسلحة المناسبة، محققةً إصاباتٍ مباشرة في العمليتين أيضاً، وذلك في إطار الرد على اعتداء استهدف عيتا الشعب ‌‏واستشهاد مدنيين.

وفي ردها على اعتداءات الاحتلال التي استهدفت القرى الجنوبية الصامدة أيضاً، قصفت المقاومة ثكنة "‏يفتاح"، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"، وثكنة "‏راميم"، بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

يُضاف إلى هذه العمليات استهداف حزب الله موقع "الرمثا"، في تلال كفرشوبا المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وموقع "زبدين"، في مزارع شبعا المحتلة، بالأسلحة الصاروخية أيضاً، وموقع "المالكية" وانتشاراً لجنود في محيطه، بالأسلحة المناسبة.

وأكدت المقاومة تحقيقها إصاباتٍ مباشرةً في العمليات الثلاث التي استهدفت هذه المواقع.

كما استهدفت مقرّ قيادة كتيبة ثكنة "حبوشيت" الإسرائيلية، بصلية ‏صاروخية، ودمّرت التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع "الراهب"، بعد استهدافها بالأسلحة المناسبة. ‏

وشدّدت المقاومة في بياناتها المقتضبة على أنّ عملياتها جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد توثّق عملية استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود إسرائيليون في مستوطنة "المطلة"، شمالي فلسطين المحتلة.

وأظهر فيديو ثانٍ مشاهد عن استهداف حزب الله دبابة "ميركافا" إسرائيليةً في حرج "شتولا"، شمالي فلسطين المحتلة.

المقاومة تزفّ شهداء على طريق القدس

وزفّت المقاومة شهداء ارتقوا على طريق القدس، هم محمد حسن بيضون "علاء"، وسام علي حميد "ملاك"، علي يوسف حرب "حيدر"، من مدينة بنت جبيل الجنوبية.

كما زفّت شهيدين آخرين من بلدة حولا الجنوبية، هما طارق بسام عوض "مجاهد"، وحسين سلمان مصطفى "حيدر".

وكان مراسل الميادين في جنوبي لبنان أفاد بإطلاق عدة صليات صاروخية في اتجاه إصبع الجليل، في شمالي فلسطين المحتلة، مشيراً إلى إطلاق أكثر من 50 صاروخاً من لبنان.

وأكد المراسل اشتعال النيران في موقع "المالكية" بعد استهدافه من لبنان، لمدة تزيد على الساعة ونصف الساعة.

انتهى ** 2342