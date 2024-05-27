٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٥٨ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85490680
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Dossier

المكتب السياسي لأنصار الله يدين بشدة المجزرة الإسرائيلية بحق النازحين في رفح

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٥٨ ص
رمز الخبر: 85490680
المكتب السياسي لأنصار الله يدين بشدة المجزرة الإسرائيلية بحق النازحين في رفح

طهران/27 أيار/مايو/إرنا- أدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية بشدة المجزرة الإسرائيلية البشعة بحق النازحين في شمال غربي رفح والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وقال المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية في بيان لها، اليوم الاثنين، إننا ندين ونستنكر بشدة المجزرة الإسرائيلية البشعة بحق النازحين في شمال غربي رفح والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وأضاف: إن المحرقة الإسرائيلية بحق النازحين في غزة تعكس مستوى وحشية العدو الإسرائيلي ومستوى إجرامه وبشاعته.

وتابع: إن المجازر بحق المدنيين تثبت مجددا فشل العدو وتثبت للعالم أن الكيان لا يكترث بالقوانين الدولية ولا يعير قرارات محكمة العدل أي اهتمام.

وقال: إننا نحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن مجزرة رفح وغيرها من المجازر كونها الداعم الرئيسي لكيان العدو.

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