القائد العام للجيش الإيراني يعزي بوفاة والدة السيد حسن نصر الله

و جاء في رسالة التعزية:أتقدم بأحر التعازي للأخ العزيز والمجاهد في سبيل الله السيد حسن نصرالله بوفاة والدته المءمنة. رحمة الله اللامتناهية على تلك السيدة الفاضلة التي ربت حاملة لواء الشجاعة في وجه أعداء الله.

و اضاف أن شهداء درب المقاومة المقدس تربوا في أحضان أمهات حكيمات وهؤلاء الأمهات النبيلات عززن روح الثبات والمثابرة في المعركة مع أعداء الإسلام والإنسانية والأمل بالنصر الحاسم للمقاومة.

و في الختام سأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم سيد المقاومة وجميع افراد العائلة الصبر والسلوان.

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