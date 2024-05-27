٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:١٠ ص
رمز الخبر: 85490783
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journalistزهراء ناظمي

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القائد العام للجيش الإيراني يعزي بوفاة والدة السيد حسن نصر الله

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:١٠ ص
رمز الخبر: 85490783
القائد العام للجيش الإيراني يعزي بوفاة والدة السيد حسن نصر الله

طهران/ 27 ايار/ مايو/ ارنا- بعث القائد العام للجيش الايراني اللواء "سيد عبدالرحيم موسوي" رسالة الى الامين العام لحزب الله لبنان "السيد حسن نصر الله"، معزيا فيها بوفاة والدته.

و جاء في رسالة التعزية:أتقدم بأحر التعازي للأخ العزيز والمجاهد في سبيل الله  السيد حسن نصرالله بوفاة والدته المءمنة. رحمة الله اللامتناهية على تلك السيدة الفاضلة التي ربت حاملة لواء الشجاعة في وجه أعداء الله.

و اضاف أن شهداء درب المقاومة المقدس تربوا في أحضان أمهات حكيمات وهؤلاء الأمهات النبيلات  عززن روح الثبات والمثابرة في المعركة مع أعداء الإسلام والإنسانية والأمل بالنصر الحاسم للمقاومة.

و في الختام سأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم سيد المقاومة وجميع افراد العائلة الصبر والسلوان.

انتهى**3269

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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