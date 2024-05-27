مسيرات في الضفة الغربية تنديداً بالمجزرة الصهيونية في رفح

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، انطلقت فجر اليوم، مسيرات حاشدة في مدينة طولكرم ومخيميها، وجاب المشاركون في المسيرة التي انطلقت من وسط ميدان جمال عبد الناصر شوارع المدينة، ورددوا التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة.



كما شاركت جموع غفيرة من أبناء مخيمي طولكرم ونور شمس وبلدة عنبتا شرق المحافظة، بمسيرات مماثلة جابت الشوارع والأحياء، وسط تكبيرات وهتافات المشاركين نصرة لغزة، في الوقت الذي صدحت مكبرات المساجد في قرى وبلدات المحافظة بالتكبيرات.

وفي السياق ذاته نظمت فعاليات جنين ومخيمها، الليلة الماضية، مسيرة ووقفة منددة بالمجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني في رفح.

واستشهد نحو 40 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون مساء أمس الأحد، في قصف إسرائيلي على مخيم للنازحين غرب مدينة رفح.

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