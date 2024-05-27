نواب مجلس الشوری الإسلامي یجددون العهد مع مبادئ الإمام الخميني (رض)

یذکر أنه اقیمت مراسم افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي صباح الیوم الأحد بحضور جمع من مسؤولي البلاد والقادة العسكريين وسفراء الدول الأجنبية.

وحضر رئيس السلطة القضائية، وسفراء الدول المختلفة في طهران، ورؤساء الدورات السابقة لمجلس الشوری الإسلامي وممثل قائد الثورة الإسلامیة حجة الإسلام محمد محمدي كلبايکاني ومجموعة من عوائل الشهداء ووزراء الحكومة الـ 13 (الحكومة الحالية) والقائم باعمال رئيس الجمهورية الايرانية، وجمع من مسؤولي البلاد والقادة العسكريين في حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشوری الإسلامي.

ورافق بداية مراسم افتتاح الدورة البرلمانية الثانية عشرة عزف نشيد الجمهورية الإسلامية من قبل الوحدة العسكرية للجيش.

وفي هذه المراسم وبعد تأسيس هيئة الرئاسة تم عرض تقرير النائب التنفيذي لمجلس النواب، ومن ثم قراءة رسالة قائد الثورة بمناسبة بداية الولاية الثانية عشرة للبرلمان الايراني.

وقرأ حجة الإسلام محمدي كلبايكاني رسالة قائد الثورة بمناسبة بدء أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي.

يذكر أن مجلس الشورى الإسلامي ويدعى أيضًا بالبرلمان الإيراني ويسمونه أحيانا بمجلس الشعب وهو سلطة تشريعية وطنية في إيران. حيث ينص الدستور الإيراني على أن تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الذي ينتخب بالاقتراع السري والمباشر لمدة أربع سنوات ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور.

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