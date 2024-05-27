٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:١٨ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85491057
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الأونروا: الهجوم على اللاجئين الفلسطينيين في رفح مروع

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:١٨ م
رمز الخبر: 85491057
الأونروا: الهجوم على اللاجئين الفلسطينيين في رفح مروع

طهران/27 أيار/مايو/إرنا- قال المفوض العام لوكالة الأونروا "فيليب لازاريني"، إن غزة جحيم على الأرض وصور هجمات الجيش الإسرائيلي على اللاجئين الفلسطينيين في مدينة رفح الجنوبية مروع.

وقال لازاريني أننا نكافح من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وتابع: 14 جهة مانحة استأنفت مساهماتها للوكالة والجهة المانحة المتبقية هي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف:  192من موظفي الوكالة قتلوا في قطاع غزة وهذا أمر غير مسبوق.

وصرح أن المعلومات الواردة من رفح تشير الى مزيد من الهجمات على العائلات التي تبحث عن مأوى مرعبة.

وقال: إن غزة جحيم على الأرض وصور الليلة الماضية شهادة أخرى على ذلك.

وأضاف: إننا نعجز عن تأكيد موقع زملائنا في المنطقة المستهدفة وقلقون للغاية على سلامتهم مع جميع النازحين.

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