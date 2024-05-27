الأونروا: الهجوم على اللاجئين الفلسطينيين في رفح مروعة

وقال لازاريني أننا نكافح من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع: 14 جهة مانحة استأنفت مساهماتها للوكالة والجهة المانحة المتبقية هي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: 192من موظفي الوكالة قتلوا في قطاع غزة وهذا أمر غير مسبوق.

وصرح أن المعلومات الواردة من رفح تشير الى مزيد من الهجمات على العائلات التي تبحث عن مأوى مرعبة.

وقال: إن غزة جحيم على الأرض وصور الليلة الماضية شهادة أخرى على ذلك.

وأضاف: إننا نعجز عن تأكيد موقع زملائنا في المنطقة المستهدفة وقلقون للغاية على سلامتهم مع جميع النازحين.

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