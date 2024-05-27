٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٠٢ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85491142
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ملفات إخبارية

أمين عام جامعة الدول العربية يدين قصف مخيمات النازحين في رفح الفلسطينية

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٠٢ م
رمز الخبر: 85491142
أمين عام جامعة الدول العربية يدين قصف مخيمات النازحين في رفح الفلسطينية

طهران/27 أيار/مايو/إرنا- أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية " أحمد أبو الغيط"، قصف مخيم النازحين التابع للأونروا في منطقة ⁧‫رفح‬⁩ الفلسطينية.

وكتب أبو الغيط على منصة التواصل الاجتماعي "إيكس"، إن مسلسل ⁧‫جرائم الحرب الإسرائيلية‬⁩ ضد الشعب الفلسطيني مستمر بقصف مخيم النازحين التابع للأونروا في منطقة ⁧‫رفح‬⁩ الفلسطينية.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، نقدم هذه الجريمة الجديدة للمحاكم الدولية حتي يتعزز لدي هيئاتها ملف الأدلة التي تستوجب أن يكون المسؤولون عن هذه الجرائم مطلوبين فعلياً للعدالة الدولية.

يذكر أنه استشهد ما لا يقل عن 41 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال الصهيوني لمخيم اللاجئين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة الليلة الماضية (الأحد).

 وأدانت معظم الدول، بما فيها قطر ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن، بشدة الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في رفح.

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