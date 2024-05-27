مخبر: متمسكون بإستراتيجية تعزيز التعاون مع الدول الإسلامية

والتقى "محمد مخبر" ، رئيس المجلس الوطني المالي "مالك جالو" ، اليوم الاثنين وأعرب عن تقديره للتعبير عن تعاطف وتضامن حكومة وشعب هذا البلد مع حكومة وشعب إيران.

واعتبر رئيس الجمهوریة آیة الله السید ابراهیم رئیسي ووزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان ذخرا ثمينا للعالم الإسلامي.وأضاف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على مواصلة استراتيجية الرئيس الراحل في تعزيز التعاون الدولي، خاصة مع الدول الإسلامية والدول المتوافقة مع سياساتنا.

واعتبر الاستفادة من القدرات المتبادلة لتحسين مستوى العلاقات الاقتصادية بین البلدین ضروریة.

وأعرب عن أمله في أن تمر مالي الفترة الانتقالية في أسرع وقت ممكن وتشكيل الحكومة بشكل كامل في هذا البلد.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب أشقائها في مالي في هذه العملية ومستعدة لمشاركة تجاربها وقدراتها في اطار تحقيق المصالح المتبادلة.

وأعرب "مالك جالو" عن تعازي وتعاطف وتضامن رئيس الحكومة الانتقالية لدولة مالي وشعب بلاده مع ايران شعبا وحكومة.

وقال: إن حضور الشهيدین آية الله رئيسي وأمير عبد اللهيان على رأس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان مصدر أمل للدول الإسلامية والعالم الإسلامي.

وتمنى رئيس المجلس المالي الوطني النجاح لمحمد مخبر في منصبه الجديد، وأشار إلى اهتمام بلاده ورغبتها في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب عن أمله في أن تستمر عملية توسيع التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة، كما كان الحال في فترة الرئيس الإيراني الراحل.

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