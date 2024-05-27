٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٣٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85491360
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الأونروا : هجمات الاحتلال على رفح مروعة

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٣٥ م
رمز الخبر: 85491360
الأونروا : هجمات الاحتلال على رفح مروعة

طهران / 27 ايار / مايو / ارنا - وصفت "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) التقارير الواردة حول "محرقة الخيام" التي تشير الى هجمات الاحتلال مساء الاحد على عائلات تسعى لملاذ آمن في رفح بالطرف الجنوبي من طاع غزة والتي راح ضحيتها عشرات النازحين الفلسطينيين بين شهيد وجريح، انها "مروّعة".

وكتبت الأونروا على منصة إكس : هناك تقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا منهم أطفال ونساء، بين القتلى؛ غزة جحيم على الأرض، والصور التي التقطت الليلة الماضية هي شهادة أخرى على ذلك.

الى ذلك، صرح مفوض الوكالة "فيليب لازاريني"، أن الأونروا تعجز عن تأكيد موقع بعض من موظفيها في المنطقة المستهدفة و"قلقة للغاية"، على سلامتهم وسلامة جميع النازحين؛ مبينا ان 192 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قتلوا في غزة وهو "أمر غير مسبوق".

يشار إلى أن غارات "إسرائيلية"، استهدفت مساء أمس الاحد، مخيما للنازحين الفلسطينيين بالقرب من مستودعات الأونروا قرب منطقة "تل السلطان" غربي مدينة رفح؛ مما أدى لانتشار الحرائق في مساحات واسعة، وسقوط عشرات الشهداء والجرحى؛ وفق وزارة الصحة في القطاع.

انتهى ** ح ع 

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المصدر / الجزيرة 

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