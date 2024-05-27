الأونروا : هجمات الاحتلال على رفح مروعة

وكتبت الأونروا على منصة إكس : هناك تقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا منهم أطفال ونساء، بين القتلى؛ غزة جحيم على الأرض، والصور التي التقطت الليلة الماضية هي شهادة أخرى على ذلك.

الى ذلك، صرح مفوض الوكالة "فيليب لازاريني"، أن الأونروا تعجز عن تأكيد موقع بعض من موظفيها في المنطقة المستهدفة و"قلقة للغاية"، على سلامتهم وسلامة جميع النازحين؛ مبينا ان 192 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قتلوا في غزة وهو "أمر غير مسبوق".

يشار إلى أن غارات "إسرائيلية"، استهدفت مساء أمس الاحد، مخيما للنازحين الفلسطينيين بالقرب من مستودعات الأونروا قرب منطقة "تل السلطان" غربي مدينة رفح؛ مما أدى لانتشار الحرائق في مساحات واسعة، وسقوط عشرات الشهداء والجرحى؛ وفق وزارة الصحة في القطاع.

انتهى ** ح ع

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المصدر / الجزيرة