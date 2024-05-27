٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٠١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85491364
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ايران تستنكر الهجوم الصهيوني الذي طال خيام النازحين في رفح

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٠١ م
رمز الخبر: 85491364
ايران تستنكر الهجوم الصهيوني الذي طال خيام النازحين في رفح

طهران / 27 ايار / مايو / ارنا – استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، القصف الصهيوني الذي استهدف مساء الاحد خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح؛ واصفا تلك الجريمة الوحشية بانها "مثال واضح على جرائم حرب وانتهاك سافر للقرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية".

وكتب المتحدث باسم الخارجية عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين : ان الهجوم الذي نفذه الكيان الصهيوني على خيام النازحين الفلسطينيين في رفح، يستدعي الادانة بشدة، وردودا عملية من جانب المجتمع الدولي.

وتابع كنعاني في منشوره اليوم : ليس مستغربا على الكيان الاسرائيلي الارهابي الذي يستهدف يوما طوابير المدنيين الذين تجمعوا للحصول على مساعدات انسانية وفي يوم اخر يرتكب المجازر الدامية داخل المشافي، ان يقدم هذه المرة على قصف خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح، ويقترف مجزرة مروعة بحق المدنيين وخاصة النساء والاطفال هناك.

وختم متحدث الخارجية بالقول : ان الكيان الصهيوني قاتل الاطفال، كلّما يتكبد الهزائم المذلة في الميدان، يلجأ الى هكذا جرائم حرب وحشية بحق المدنيين الفلسطينيين.

يشار إلى أن غارات "إسرائيلية"، استهدفت مساء أمس الاحد، مخيما للنازحين الفلسطينيين بالقرب من مستودعات الأونروا قرب منطقة "تل السلطان" غربي مدينة رفح؛ مما أدى لانتشار الحرائق في مساحات واسعة، وسقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء؛ وفق وزارة الصحة في القطاع.

انتهى ** ح ع

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