ايران تستنكر الهجوم الصهيوني الذي طال خيام النازحين في رفح

وكتب المتحدث باسم الخارجية عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين : ان الهجوم الذي نفذه الكيان الصهيوني على خيام النازحين الفلسطينيين في رفح، يستدعي الادانة بشدة، وردودا عملية من جانب المجتمع الدولي.

وتابع كنعاني في منشوره اليوم : ليس مستغربا على الكيان الاسرائيلي الارهابي الذي يستهدف يوما طوابير المدنيين الذين تجمعوا للحصول على مساعدات انسانية وفي يوم اخر يرتكب المجازر الدامية داخل المشافي، ان يقدم هذه المرة على قصف خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح، ويقترف مجزرة مروعة بحق المدنيين وخاصة النساء والاطفال هناك.

وختم متحدث الخارجية بالقول : ان الكيان الصهيوني قاتل الاطفال، كلّما يتكبد الهزائم المذلة في الميدان، يلجأ الى هكذا جرائم حرب وحشية بحق المدنيين الفلسطينيين.

يشار إلى أن غارات "إسرائيلية"، استهدفت مساء أمس الاحد، مخيما للنازحين الفلسطينيين بالقرب من مستودعات الأونروا قرب منطقة "تل السلطان" غربي مدينة رفح؛ مما أدى لانتشار الحرائق في مساحات واسعة، وسقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء؛ وفق وزارة الصحة في القطاع.

انتهى ** ح ع