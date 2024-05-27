٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:٣٩ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85491436
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الجيش المصري یعلن مقتل احد جنوده برصاص "إسرائيلي"

٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:٣٩ م
رمز الخبر: 85491436
الجيش المصري یعلن مقتل احد جنوده برصاص "إسرائيلي"

طهران/27 أیار/مایو/ارنا-أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، مقتل احد جنودها برصاص "اسرائيلي" خلال اشتباك على الشريط الحدودي برفح.

 وقال المتحدث في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي : القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين.

من جانبه، اعلن الجيش "الإسرائيلي" بأنه يحقّق في "إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية وأنه على اتصال مع الجانب المصري بهذا الصدد".

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" عبر حسابه على منصة "إكس" حول هذا التطور : قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية، ويجري التحقيق في هذا الموضوع. كما يجرى التواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن.

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المصدر / وكالات

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