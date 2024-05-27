بعد مجزرة رفح.. حماس تعلن انها لن تشارك في أية مفاوضات مع الكيان الصهيوني

طهران /27 ايار / مايو / ارنا – أفاد مصدر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، بأن الحركة أبلغت الوسطاء عدم مشاركتها في أية مفاوضات للتهدئة وعقد صفقة تبادل للأسرى مع الكيان الصهيوني، بعد الجريمة المروعة التي ارتكبها الاحد في مدينة رفح.

واستهدف الجيش "الإسرائيلي" الليلة الماضية، خياما للنازحين شمال غرب مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة)، ما أدى لمقتل 45 شخصا بينهم أطفال ونساء وكبار سن، بحسب وزارة الصحة في غزة. انتهى ** ح ع