السفير الايراني في بغداد : الكيان الصهيوني هو السبب الرئيسي للفوضى في المنطقة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين، بسفارة الجمهورية الاسلامية في بغداد، بين السفير "ال صادق" وسفير بريطانيا لدى العراق "استيفن هيشان"؛ حيث استعرضا اخر التطورات الاقليمية والدولية.

الى ذلك، اشاد "ال صادق" بالمواقف المتضامنة التي صدرت عن الحكومة والشعب العراقيين باستشهاد رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" ورفاقه؛ كما نوّه بالعلاقات المعمقة والاخوية القائمة بين الشعبين الايراني والعراقي.

وفي اشارة الى تعنت الكيان الصهيوني في مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني واهل غزة المقاومين رغم مخالفة الراي العام الدولي والتغير النسبي الملحوظ في مواقف الدول الغربية والمنظمات الدولية، وقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف فوري لحرب الابادة، اعتبر السفير الايراني لدى العراق، بان وجود الكيان والاحتلال الصهيوني، يشكل العنصر الرئيس للفلتان الامني في المنطقة.

انتهى ** ح ع