المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود الاحتلال شمالي قطاع غزة.. وتستولي على مسيّرة استخبارية

وفي هذا السياق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف مجاهديها قوةً إسرائيليةً خاصة، تحصّنت داخل منزل، بصاروخ "107"، شرقي مدينة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من قصف حشدٍ لقوات الاحتلال في موقع الإدارة المدنية شرقي جباليا بقذائف الهاون، بالإضافة إلى الاستيلاء على طائرة مسيّرة استخبارية.

وفي وقتٍ سابق من يوم الاثنين، عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد عن استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شرقي مخيم جباليا.

وأعلنت كتائب المجاهدين استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة "RPG"، في محور تقدم مخيم جباليا، وأصابتها بصورة مباشرة، عارضةً مشاهد عن العملية.

وقصفت كتائب المجاهدين، للمرة الثانية، يوم الاثنين، قوات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة، بصواريخ قصيرة المدى.

وفي معسكر جباليا أيضاً، عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد عن عملية قنص جندي إسرائيلي.

وخاضت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتنوعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت قوة متحصنة في أحد المباني، في محيط حيّ القصاصيب، شمالي قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من يوم الاثنين، أعلنت كتائب القسّام دكّ قوات الاحتلال المتقدمة، شرقي مخيم المغازي، وسط القطاع، بقذائف الهاون.

وفي جنوبي مدينة رفح، أعلنت سرايا القدس قصفها، بقذائف الهاون، "عيار 60"، آليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في محيط بوابة صلاح الدين.

وعرضت سرايا القدس مشاهد عن حمم الهاون، التي دكت بها آليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في جنوبي مدينة رفح.

وعلى وقع ضربات المقاومة، أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي إصابة 23 عسكرياً في معارك قطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وأقرّت وسائل إعلام اسرائيلية بإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة، في معركة شمالي قطاع غزة، مساء أمس الاحد.

انتهى ** 2342