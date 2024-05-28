المقاومة الإسلامية بالعراق تضرب هدفاً حيوياً في "إيلات" بالطيران المسيّر

وأوضحت المقاومة في بيان أنّ العملية تمت بواسطة الطيران المسيّر، صباح أمس الإثنين، مؤكدةً أنّها تأتي نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، ومتوعدةً بالاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء".

إلى جانب ذلك، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق مشاهد عن إطلاق 3 طائرات مسيّرة في اتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية في "إيلات"، في عملية أخرى نفّذتها الإثنين أيضاً.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت هدفاً إسرائيلياً حيوياً في "إيلات"، الجمعة، عبر المسيّرات أيضاً.

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