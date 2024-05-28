16 شهيدا جراء قصف للاحتلال الاسرائيلي على رفح

واستهدف الاحتلال مناطق في حيي السعودي وتل السلطات بالمدينة منذ فجر اليوم الثلاثاء، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات في مواقع مختلفة من الضفة الغربية، ونقل فلسطينيان إلى المستشفى عقب إصابتهما في اعتداء نفذه مستوطنون في الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الظاهرية وبلدة السموع جنوب الخليل وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت مواطنا.

كما اقتحمت قرية خرسا جنوب مدينة دورا جنوب الخليل ومنطقة الدوحة ببيت لحم وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وكان جيش الاحتلال اقتحم مخيم العروب شمال الخليل في وقت سابق من ليلة أمس، وأطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ردا على استهداف شبان برج عسكري عند مدخل المخيم بالزجاجات الحارقة بعد مسيرة في المخيم استنكارا للحرب المستمرة على قطاع غزة.

وبالتزامن مع الحرب على غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة مما أدى إلى استشهاد 519 فلسطينيا، واعتقال نحو 8890 وفق معطيات رسمية فلسطينية.

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