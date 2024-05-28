كولومبيا تدين العدوان الصهيوني على مخيم اللاجئين في مدينة رفح

وأعلنت الخارجية الكولومبية في بيان لها: أن كولومبيا تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم اللاجئين في حي "تل السلطان"شمال غرب رفح، والتي أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الكثيرين.

كما أعربت الدبلوماسي الفنزويلي عن أسفها في هذا البيان: منذ 7 أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 35 ألف شخص في غزة، بينما تزايدت أعمال العنف في الضفة الغربية.

ودعت وزارة الخارجية الكولومبية مرة أخرى الکیان الصهیونی إلى تنفيذ "وقف فوري ونهائي لإطلاق النار" والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

كما دعت حكومة بوغوتا إلى الامتثال الفوري لإجراءات وقرارات المنظمات الدولية.

ودعت كولومبيا إلى وضع حد نهائي لمعاناة السكان المدنيين واحترام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

يذكر أنه استشهد ما لا يقل عن 41 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال الصهيوني لمخيم اللاجئين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يوم الأحد.

وأدانت معظم الدول، بما فيها قطر ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن، بشدة الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في مدينة رفح الفلسطينية.

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