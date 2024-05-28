الآلاف يحتشدون في باريس احتجاجاً على العدوان الاسرائيلي على غزة ورفح

وبحسب وكالة «رويترز»، تجمع المحتجين عند منطقة سانت أوجستان في الحي الثامن بالعاصمة الفرنسية، وهو مكان غير بعيد عن السفارة الإسرائيلية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في وقت سابق إنه «غاضب» بسبب غارة جوية إسرائيلية أحدثت حريقاً أودى بحياة 45 شخصاً في مجمع خيام بمدينة رفح، وهو ما أثار انتقاد زعماء عالميين.

وأغلقت الشرطة الفرنسية الطرق المؤدية إلى السفارة ‏الإسرائيلية في باريس أمام مظاهرة تطالب بوقف الحرب على غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأنّ هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى من جراء قصف طائرات الاحتلال على مخيم النازحين في رفح.

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