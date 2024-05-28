الملحقون العسكريون الأجانب المقيمون في طهران يوقعون على سجل التعازي لشهداء الخدمة

واقيمت مراسم احياء ذكرى الرئيس الإيراني الشهيد آية الله رئيسي ووزير الخارجية الشهيد أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في وزارة الدفاع الايرانية بطهران، بحضور الملحقين العسكريين الأجانب المقيمين في طهران ووقعوا على سجل التعازي لإبداء احترامهم وتقديرهم وتكريمهم لشهداء الخدمة.

وحضر هذه المراسم الملحقون العسكريون للجزائر وفنزويلا وتركيا واليابان وإندونيسيا وسوريا وأرمينيا وبلغاريا والبرازيل وكازاخستان وطاجيكستان والهند والصين وتركمانستان وصربيا وعمان وروسيا وكوريا الشمالية وألمانيا.

يذكر بأن المروحية التي تقل رئيس الجمهورية قد تعرضت لحادث الأحد الماضي 19ايار/مايو، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وعلى اثر هذه الحادثة استشهد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان والوفد المرافق لهما وذلك في نفس ليلة ولادة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا (ع).

وكانت المروحية تقل ايضا حجة الإسلام سيد محمد علي آل هاشم ممثل الولي الفقيه وإمام الجمعة في تبريز، وحسين أميرعبد اللهيان وزير الخارجية، ومالك رحمتي محافظ أذربايجان الشرقية، والعميد سيد مهدي موسوي قائد وحدة حماية رئيس الجمهورية، والعقيد طيار سيد طاهر مصطفوي، والعقيد طيار محسن دريانوش، والرائد المهندس بهروز قديمي.

وجرت مراسم تشييع جماهيرية مهيبة بمشاركة مليونية للرئيس الشهيد ورفاقه في مدينة تبريز ومن ثم في مدينة قم وفي طهران يوم تلتها مراسم تأبين بمشاركة الضيوف الاجانب من رؤساء وكبار مسؤولي الدول الاخرى.

وبعد تشييع جثمان خادم الرضا (ع) آية الله الشهيد السيد ابراهيم رئيسي في مدينة مشهد المقدسة التي شهدت مراسم تشييع مليونية مهيبة، وري الثرى مساء يوم الخميس 23 ايار/مايو في جوار ضريح الإمام الرضا (ع).

انتهى**ر.م