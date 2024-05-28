مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

ويأتي اعتداء المستوطنين الصهاينة على المسجد الأقصى في ظل تكثيف هجمات جيش النظام الصهيوني المتواصلة على مناطق مختلفة من الضفة الغربية منذ 7 اكتوبر2023.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، 22 مواطنًا فلسطينيًا في الضفة الغربية.

كما أعلنت نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين عن اعتقال 8875 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية عملية طوفان الأقصى.

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