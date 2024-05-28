الأونروا: نحو مليون فلسطيني نزحوا من رفح في الأسابيع الثلاثة الماضية

ولفتت الوكالة، إلى أن تقديم المساعدة والحماية أصبح أمرا شبه مستحيل في قطاع غزة.

وقالت إنه ما يزال من الصعب جدا الوصول إلى عاملين ميدانيين من الوكالة عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم للنازحين بمدينة رفح، مشيرة إلى أن الهجمات على رفح مروعة.

وفي وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأونروا "فيليب لازاريني"، إن غزة جحيم على الأرض وصور هجمات الجيش الإسرائيلي على اللاجئين الفلسطينيين في مدينة رفح الجنوبية مروعة.

وأضاف لازاريني أننا نكافح من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

يذكر أنه استشهد 45 فلسطينيا وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء في القصف الصهيوني استهدف خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم الأحد.

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