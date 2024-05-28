انتقادات حادة لوزيرة الخارجية الألمانية بشأن حرب غزة

وجاء ذلك عندما قام عدد من الحضور بالإعراب بصوت صاخب عن احتجاجهم على طريقة تعامل الحكومة الألمانية مع الحرب فی غزة، حيث قاطعوا نقاشاً بين بيربوك وبعض المواطنين بترديد هتافات بصوت عال ورفع لافتات متهمين الحكومة بالفساد والانحياز، ووجهوا عدة مطالب لبيربوك منها وقف توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" على الفور.

بدورها، حاولت بيربوك الإجابة على الأسئلة بشكل هادئ، لكنها رفعت صوتها هي الأخرى بسبب الفوضى في القاعة، وقالت لأحد المشاركين: "هنا لا يتم التهديد" ، مؤكدة أن ألمانيا تعمل على أن يعيش كل من "إسرائيل" والفلسطينيين في سلام، وطلبت من المشاركين الالتزام بالحقائق.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

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