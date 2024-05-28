إدارة موقع يوتيوب تغلق الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية

وفي اجراء يتعارض ومبدأ حرية التعبير، قامت ادارة موقع شبكة التواصل الاجتماعي يوتيوب بحذف الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية بعد وقت قصير من نشر مقطع فيديو باللغة الانكليزية بعنوان "المقاومة الخيار الوحيد لفلسطين"، بحجة مخالفة قوانين يوتيوب.

وذكر الموقع :" لقد قمنا بمراجعة المحتوى الخاص بك ووجدنا انتهاكات جسيمة أو متكررة لإرشادات المجتمع الخاصة بنا، ولهذا السبب قمنا بحذف قناتك من YouTube".

وجاء هذا الإجراء الذي اتخذته ادارة موقع YouTube المملوك لمجموعة غوغل الأميركية العملاقة في حين ان الغرب يتشدق بأكذوبة حرية الرأي والتعبير والتي تعتبر برأيه المبدأ الأساسي للديمقراطية الليبرالية.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الحرب الصهيونية الهمجية على غزة؛ قامت شبكات التواصل الاجتماعي الأمريكية والغربية بحذف أو تقييد حسابات المستخدمين للأفراد والمؤسسات والجماعات التي نشرت جرائم الكيان الصهيوني في غزة تحت ذرائع كاذبة وفي تعارض واضح مع حرية التعبير.

ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية على مخيم للنازحين في رفح جنوبي قطاع غزة مما تسبب بنشوب حريق هائل وادى الى استشهاد 45 شخصا على الأقل، أغلبهم نساء وأطفال، وإصابة عشرات آخرين.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأنّ هناك عددا كبيرا من الشهداء والجرحى من جراء قصف طائرات الاحتلال على مخيم النازحين في رفح، مشيرةً إلى أنّ البحث جار عن مفقودين في المكان في حين ان الأطفال كانوا يتجواون حفاة حول الحطام الذي كان لا يزال يتصاعد منه الدخان.

انتهى**ر.م