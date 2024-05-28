٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٤٦ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85492366
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ملفات إخبارية

وزارة الصحة الفلسطينية: خروج 4 مستشفيات في رفح عن الخدمة

٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٤٦ م
رمز الخبر: 85492366
وزارة الصحة الفلسطينية: خروج 4 مستشفيات في رفح عن الخدمة

طهران/28 أيار/مايو/إرنا- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروج مستشفى أبو يوسف النجار، وعيادة أبو الوليد المركزية ومستشفى رفح الميداني(2)، ومستشفى الكويت التخصصي عن الخدمة في ظل استمرا التوغل الاسرائيلي في محافظة رفح واستهدافه المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة.

  وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، نتيجة الاستمرار المتعمد في انتهاكات الاحتلال ضد المؤسسات الصحية باستهدافه للمستشفى الميداني الاندونيسي ليلة أمس الاثنين،وقصف محيط عيادة تل السلطان.

وقالت: إنه في ظل استمرار وتوسيع التوغل الاسرائيلي الهمجي في محافظة رفح واستهدافه المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة والتي الحقت بها أضرار بالغة، واستشهاد عدد من الطواقم الصحية العاملة فيها وصعوبة وصول المواطنين إليها، الأمر الذي أدى بداية إلى خروج مستشفى ابو يوسف النجار، و عيادة ابو الوليد المركزية ومستشفى رفح الميداني(2)، ومستشفى الكويت التخصصي عن الخدمة.

وتابعت: نشير إلى خروج كل من المستشفى الميداني الاندونيسي وعيادة تل السلطان في محافظة رفح عن الخدمة ، ولم يتبق سوى مستشفى تل السلطان للولادة يصارع من أجل البقاء والاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى في محافظة رفح.

وقالت: إننا نؤكد على مناشدتنا لكافة المؤسسات الدولية والأممية بضرورة توفير الحماية لكافة المستشفيات والطواقم الصحية العاملة وسيارات الاسعاف من بطش وغطرسة الإحتلال الإسرائيلي.

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