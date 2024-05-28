٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٥٥ م
رمز الخبر: 85492380
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journalistزهراء ناظمي

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القسام يستهدف دبابة ميركافا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٥٥ م
رمز الخبر: 85492380
القسام يستهدف دبابة ميركافا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

طهران/ 28 ايار/ مايو/ ارنا- قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت دبابة ميركافا وسط مخيم جباليا وقصفت تحشدات العدو بقذائف الهاون في محاور القتال شمال قطاع غزة.

كما عرضت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء مشاهد من استهداف آليات وجنود الاحتلال في محور التقدم شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون.

وتكثف سرايا القدس مع فصائل المقاومة الفلسطينية من تنفيذ عملياتها النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور عدة من قطاع غزة لاسيما محوري جباليا شمال وشرق رفح جنوبا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: إنه في ظل استمرار وتوسيع التوغل الاسرائيلي الهمجي في محافظة رفح واستهدافه المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة والتي الحقت بها أضرار بالغة، واستشهاد عدد من الطواقم الصحية العاملة فيها وصعوبة وصول المواطنين إليها، الأمر الذي أدى بداية إلى خروج مستشفى ابو يوسف النجار، و عيادة ابو الوليد المركزية ومستشفى رفح الميداني، ومستشفى الكويت التخصصي عن الخدمة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، نتيجة الاستمرار المتعمد في انتهاكات الاحتلال ضد المؤسسات الصحية باستهدافه للمستشفى الميداني الاندونيسي ليلة امس، وقصف محيط عيادة تل السلطان، نشير إلى خروج كلا من المستشفى الميداني الاندونيسي وعيادة تل السلطان في محافظة رفح عن الخدمة، ولم يتبقى سوى مستشفى تل السلطان للولادة يصارع من أجل البقاء والاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى في محافظة رفح.

وأكدت وزارة الصحة لكافة المؤسسات الدولية والأممية بضرورة توفير الحماية لكافة المستشفيات والطواقم الصحية العاملة وسيارات الاسعاف من بطش وغطرسة الإحتلال الإسرائيلي.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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