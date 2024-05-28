الکیان الصهيوني ارتکب جرائم جديدة في رفح بطبیعته الهمجية

و اضاف المتحدث باسم السلطة القضائية في مؤتمره الصحفي، إننا نطالب العالم والرأي العام العالمي بالوقوف في وجه هذا الظلم وعدم السماح باستمرار جرائم هذا الکیان.

واستطرد قائلا: ارتكب الکیان الصهيوني جرائم جديدة في رفح بقتل من لم يكن لديه سوى الخيام والسجاد المصنوع من التراب.

وأشار جهانغیر إلى حادث تحطم مروحية رئيس الجمهوریة الشهید آیة الله السید ابراهیم رئیسي ومرافقيه وقال: أعزي قائد الثورة الإسلامیة والشعب الإيراني باستشهاد رئيس الجمهوریة ووزير الخارجية وإمام جمعة تبريز.

وقال ردا على سؤال حول حضور الوفد الإيراني في الاجتماع الـ19 لرؤساء الأجهزة القضائية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون: كان من المقرر أن يحضر هذا الاجتماع وفد برئاسة رئیس السلطة القضائية وكبار المسؤولين القضائيين لكن زيارة رئيس السلطة القضائية ألغيت بسبب استشهاد رئيس الجمهوریة ومرافقیه وشارك في هذا الاجتماع وفد برئاسة أمين لجنة حقوق الانسان الوطنية، مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران "كاظم غريب ابادي" وأعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواقفها بشأن مكافحة الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان في هذا الاجتماع وطالبت بمحاكمة الکیان الصهيوني لارتكابه جرائم الإبادة الجماعية.

وتابع قائلا، ستستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجولة المقبلة من الاجتماع عام 2026 في طهران.



انتهى**3280