الدفاع المدني بغزة : نناشد المؤسسات الدولية بالعمل على حماية طواقمنا والسماح بالتدخلات الإنسانية في رفح

واضافت المديرية العامة للدفاع المدني بغزة في تصريح صحفي : لقد تعرضت طواقم الدفاع المدني في محافظة رفح إلى ثلاثة استهدافات أثناء ممارسة عملها منذ منتصف ليلة الأمس؛ حيث أطلقت طائرات الكواد كابتر التابعة للكيان الصهيوني نيرانها على طواقمنا بالقرب من دوار زعرب.

وأضافت : الساعة الواحدة فجراً تلاها استهداف الطواقم بإطلاق نار من قناصة الاحتلال في منطقة محطة النجيلي (غرب رفح)؛ مما تسبب في ضرر بزجاج مركبة الإسعاف الأمامي وتم إطلاق قذائف مدفعية على طواقمنا برفقة الهلال الأحمر أثناء انتشال مصابين من عائلة أبو طه بالقرب من دوار زعرب.

وتابعت : تستهجن المديرية العامة للدفاع المدني، الاستهداف المتعمد لطواقمنا أثناء تأدية واجبها الإنساني، بشكلٍ يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية ويزيد من الخسائر البشرية في صفوف المدنين خاصة أثناء نزوحهم مما تسبب بعشرات الشهداء في الشوارع والطرقات المتفرعة من شارع البحر.

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