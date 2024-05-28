قاليباف : قصف النازحين والاطفال العزّل يحدث بواسطة الشيطان لا غير

جاء ذلك في تدوينة نشرها قاليباف، اليوم، عبر حسابه بمنصة "اكس" للتواصل الاجتماعي؛ معلقا على المجازر الاخيرة التي اقترفها الكيان الصهيوني المجرم في حق النازحين بمدينة رفح، مؤكدا بان "العالم قد ضاق ذرعا من هذه المجازر".

كما دعا رئيس البرلمان، "كافة الدول ولاسيما الاسلامية"، باتخاذ خطوات متسقة مع شعوبها وسائر الاحرار في ارجاء العالم، من اجل وضع حدّ لمجازر الابادة الجماعية في الاراضي الفلسطينية.

وفي متابعة لاخر التطورات، برفح اليوم الثلاثاء، وردت الانباء عن استشهاد 21 فلسطينيا وأصابة آخرين، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش العدو "الإسرائيلي"، من خلال قصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي في رفح؛ وهو ثالث استهداف لخيام نازحين خلال 48 ساعة في مناطق لطالما ادعى الاحتلال بأنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

ونددت حركة المقاومة الاسلامية حماس، عبر بيان لها، بهذه المجازر الوحشية؛ مطالبة "المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية"، بـالتحرّك العاجل واتخاذ قرار واضح وحاسم بوقف الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية، من قبل الكيان الصهيوني.

انتهى ** ح ع