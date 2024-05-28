رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على توفير فرص إعلامية عادلة للمنافسة السليمة بين المرشحين للرئاسة

وعقد اجتماع رؤساء السلطات الثلاث بضيافة رئيس الجمهورية بالوكالة محمد مخبر وبحضور رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ووكيل مجلس صيانة الدستور ونائب الشؤون القانونية لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ، وذلك في سياق الاستعدادات لتنفيذ أحكام المادة 131 من الدستورمن أجل اتخاذ القرارات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوماً من استشهاد الرئيس الشهيد آية الله رئيسي.

وفي بداية الاجتماع قدم نائب الشؤون القانونية لرئيس الجمهورية تقريرا عن المتابعات وتنفيذ الإجراءات التي اتخذت في الاجتماعات السابقة من قبل وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور باعتبارهما الجهة التنفيذية والمشرفة على الانتخابات، وعرض وكيل مجلس صيانة الدستور ووزير الداخلية بعض الامور فيما يتعلق بالترتيبات المتخذة لتعيين اللجان التنفيذية في جميع أنحاء البلاد .

وفي جانب آخر من هذا اللقاء عرض رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون برامج المؤسسة لتوفير منصة مناسبة وعادلة لشرح برامج المرشحين للانتخابات الرئاسية وخاصة إقامة مناظرات انتخابية.

كما تمت مناقشة اقتراح وزير الداخلية بتسجيل المرشحين للانتخابات من 10 إلى 14 يونيو، واكد الرئيس بالوكالة محمد مخبر على ضرورة المساواة في المعاملة بين جميع المرشحين أثناء التسجيل، بتسهيل عملية التسجيل للمرشحين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة للتسجيل.

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