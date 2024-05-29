حزب الله ينشر مشاهد الهجوم الناري المركّز على موقع "راميا"

وفي بيان اعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف موقع راميا صباح اليوم الثلاثاء من ‌مسافة قصيرة.

كذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها جنود الاحتلال بقذائف المدفعية في موقع "بياض بليدا"، وتحقيقها إصابةً مباشرة.

وأوضحت المقاومة أنّ الاستهداف تمّ ليل الثلاثاء، وذلك بعد متابعة القوات الإسرائيلية في الموقع وترقّبها، ورصد حركة الجنود فيه.

كما أكدت أنّ هذه العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وسبق أن استهدف حزب الله، الثلاثاء، جنوداً إسرائيليين في محيط موقع "الراهب" في أثناء تحرّكهم، بقذائف المدفعية، موقعاً فيهم إصاباتٍ مؤكدة، وذلك بعد متابعة القوات الإسرائيلية وترقّبها ورصد مجموعة جنود قرب الجدار الفاصل في المكان.

واستهدف ‏أيضاً موقع "‏السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، وانتشاراً للجنود في محيطه، بقذائف المدفعية، محققاً إصاباتٍ مباشرة في العمليتين.‏

إلى جانب ذلك، نشرت المقاومة مشاهد توثّق استهدافها التجهيزات التجسسيّة في موقع العبّاد الإسرائيلي، عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

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