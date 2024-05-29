باقري: التنسيق والتآزر بين الميدان والدبلوماسية جناحا قوة إيران

وقال باقري كني، خلال استقباله الثلاثاء، قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية، العميد إسماعيل قاآني، الذي قدّم واجب العزاء باستشهاد وزير الخارجية الراحل، حسين أمير عبد اللهيان، أن قدرات قوة القدس وجهودها هما أحد مكونات اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف أنّ التنسيق والتآزر بين الميدان والدبلوماسية يُعَدّان جناحَي قوة إيران.

بدوره، أثنى العميد قاآني على ما قدّمه الشهيد أمير عبد اللهيان من دعم وحماية لدبلوماسية تيار المقاومة، وللشعب الفلسطيني، معتبرا اجراءاته وانشطته بانها ماجورة لدى الباري تعالى.

انتهى ** 2342