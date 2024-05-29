٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85492931
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باقري: التنسيق والتآزر بين الميدان والدبلوماسية جناحا قوة إيران

٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٢٨ ص
رمز الخبر: 85492931
باقري: التنسيق والتآزر بين الميدان والدبلوماسية جناحا قوة إيران

طهران / 29 ايار/مايو/ارنا- أكّد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، أنّ المقاومة ليست مجرد تيار لمواجهة الظلم والاحتلال والعدوان، بل نموذجٌ ناجح في إدارة الدولة.

وقال باقري كني، خلال استقباله الثلاثاء، قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية، العميد إسماعيل قاآني، الذي قدّم واجب العزاء باستشهاد وزير الخارجية الراحل، حسين أمير عبد اللهيان، أن قدرات قوة القدس وجهودها هما أحد مكونات اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف أنّ التنسيق والتآزر بين الميدان والدبلوماسية يُعَدّان جناحَي قوة إيران.

بدوره، أثنى العميد قاآني على ما قدّمه الشهيد أمير عبد اللهيان من دعم وحماية لدبلوماسية تيار المقاومة، وللشعب الفلسطيني، معتبرا اجراءاته وانشطته بانها ماجورة لدى الباري تعالى.

انتهى ** 2342

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