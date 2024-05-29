انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن مدينة رفح بشكل كامل

وواصلت قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 236 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 % من السكان.

وتوقفت فجر اليوم الأربعاء، خدمات الاتصالات والإنترنت في جميع أنحاء رفح، بالتزامن مع تصاعد وتيرة قصف الاحتلال وتوغل آلياته.

وأعلنت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم الأربعاء، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وواصلت قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وشمال غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على أحياء: زعرب وفوجو غربي رفح وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الليلة الماضية استشهاد "عصام روحي محمد عقل"، أحد طواقم مستشفى القدس، بعد استهداف منزله ليلة أمس في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد شهداء طواقم الجمعية إلى 30 شهيداً، منهم 17 استشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني.

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