٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٠ ص
رمز الخبر: 85493137
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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غريب ابادي : كل جريمة لا يحاسب عليها الصهاينة هي خطوة نحو موت الجهود الإنسانية لإحلال السلام

٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٠ ص
رمز الخبر: 85493137
غريب ابادي : كل جريمة لا يحاسب عليها الصهاينة هي خطوة نحو موت الجهود الإنسانية لإحلال السلام

طهران/29 ايار/مايو/ارنا- اعتبر امين لجنة حقوق الانسان ومساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران "كاظم غريب ابادي" بأن كل جريمة لا يحاسب عليها الكيان الصهيوني المتعطش للدماء هي خطوة نحو موت 79 عاما من الجهود الإنسانية لإحلال السلام في شكل أمم متحدة غير فعالة.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ، وفي اشارة الى جريمة الكيان الصهيوني باستهدافه خيم النازحين والمحرقة التي ارتكبها بحق الاطفال والنساء والابرياء العزل في مخيم برفح جنوب غزة، كتب غريب ابادي: " مما يدعو للاسف ان الأمم المتحدة وأجهزتها وآلياتها العقيمة ترى الأطفال يحرقون أحياء في رفح ولا تحرك ساكنا."

واضاف غريب ابادي :"إن كل جريمة لا يحاسب عليها الكيان الصهيوني المتعطش للدماء هي خطوة نحو موت 79 عاما من الجهود الإنسانية لإحلال السلام في شكل أمم متحدة غير فعال."

غريب ابادي : كل جريمة لا يحاسب عليها الصهاينة هي خطوة نحو موت الجهود الإنسانية لإحلال السلام

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية يوم امس ( اليوم الـ 235 للحرب على غزة)،عن  ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 تشرين الاول/اكتوبر  ليصل الى  36 ألفا و96 شهيدا، و 81 الفا و 136 جريحا.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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