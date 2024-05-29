عودة البعثة الإعلامية الإيرانية من السعودية دون اتضاح اسباب تذكر

و يوم الثلاثاء الماضي الواقع في 21 ايار/مايو و أثناء قيامهم بتسجيل تلاوة القرآن الكريم بالمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، اعتقلت السلطات السعودية 6 اعضاء من البعثة الإعلامية الايرانية من بينهم صحفيين ومخرجين وثائقيين،وبعد عدة ساعات من الاستجواب ودون الإعلان عن السبب، تم نقلهم إلى مركز احتجاز الشرطة المركزي بالمدينة المنورة.

وفي هذا السياق افاد رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية "بيمان جبلي" بأنه لاتتوفر لديه معلومات حول سبب اعتقال وترحيل اعضاء البعثة الاعلامية الايرانية لافتا الى انه تم ارسال هؤلاء الزملاء الأعزاء على شكل بعثة إعلامية للجمهورية الإسلامية الإيرانية .

واضاف انهم كانوا يؤدون واجبهم الاعلامي الطبيعي في تسجيل تلاوة القرآن الكريم في المسجد النبوي الشريف حين تم احتجازهم.

كما شكر جبلي جميع الجهات الرسمية في الدولة مثل وزارة الخارجية وسفير ايران لدى المملكة العربية السعودية ومنظمة الحج والعمرة الذين تابعوا هذه القضية لمدة أسبوع للافراج عن اعضاء البعثة .

وبعد يومين من اعتقال البعثة الإعلامية الإيرانية، اعتقلت الشرطة السعودية صحفيين اثنين، أحدهما مراسل شبكة العالم ومراسل هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية، فور ترجلهما من سيارتهما لحضور دعاء كميل في الفندق الذي يقيم فيه الحجاج الإيرانيون،واقتادتهما إلى مركز الاحتجاز دون اتخاذ أي إجراء يذكر.

وتم متابعة هذه القضية من قبل وزارة الخارجية الايرانية وممثلية قائد الثورة لشؤون الحج والعمرة ورئيس الحجاج الإيرانيين وسفير ايران لدى المملكة العربية السعودية للإفراج عن هؤلاء الأشخاص.

وتم نقل أعضاء هذه البعثة ومن بينهم ممثل رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية سليم غفوري، مدير إنتاج البرامج في هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية مهدي مويدي، مقدم البرامج شفيع شعلة كار، مهدي أميري، بوريا سليمان زاده، وعلي رضا تابان، الى دبي الليلة الماضية بقرار من السلطات السعودية على متن رحلة غير إيرانية وفي صباح اليوم عادوا إلى طهران على متن رحلة إيرانية وكان وكان في استقبالهم رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الايرانية في المطار.

انتهى**ر.م