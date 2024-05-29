فريق جامعة آزاد الايرانية يفوز بالمركز الأول بمسابقات روبوكاب الكندية العالمية

وأقيمت هذه المسابقات افتراضيا وحضوريا في الفترة من 18 الى 20 ايار/ مايو 2024 في كندا.

وقد شارك في هذه المسابقات فريق جامعة ازاد المكون من أربعة أعضاء، وهم أرشام بليواني ،صائب صالحي ، سجاد نائيني وجواد متسول المهدي، تحت إشراف جناب زاده.

وأقيمت مسابقة FIRA OPEN 2024 الدولية ضمن أربع فئات رئيسية ضمت الروبوتات الطائرة، وروبوتات السيارات ذاتية القيادة، ومجموعات الأعمال، وتحديات الذكاء الاصطناعي في قسمي الطلاب الناشئة والطلاب الجامعيين.

أقيمت الجولة الأولى من مسابقة Canada FIRA RoboWorld Open في فانكوفر، ويمكن لأي دولة تنظيم كأس FIRA RoboWorld بحرية،و يحصل الفائزون في هذه المسابقات على شهادة مشاركة في بطولة العالم لكأس Fira World.

وتعد هذه المسابقات فرصة لعرض أحدث الإنجازات والتطورات في مجال الروبوتات،كما توفر المنافسة البناءة بين الفرق لتطوير هذه التكنولوجيا.

وبالإضافة الى قسم المنافسات، سيتم أيضا عقد ملتقى FIRA في نفس الوقت، والذي يتضمن عرض مقالات علمية و ورش عمل تعليمية ومحاضرات يلقيها خبراء في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم وتتيح هذه القمة فرصة لتبادل الأفكار والنتائج الجديدة والتعاون العلمي في هذا المجال.

انتهى**ر.م