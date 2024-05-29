٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٣٢ م
رمز الخبر: 85493484
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journalistزهراء ناظمي

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الرئيس الكوبي: الهجوم على مخيم النازحين في رفح عمل وحشي ضد الإنسانية

٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٣٢ م
رمز الخبر: 85493484
الرئيس الكوبي: الهجوم على مخيم النازحين في رفح عمل وحشي ضد الإنسانية

طهران/ 29 ايار/ مايو/ ارنا- قال الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، إن "إسرائيل" أحرقت الفلسطينيين وهم أحياء في هجومها على مخيم النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة واصفا الهجوم على المخيم بأنه عمل وحشي كبير ضد الإنسانية.

ودعا عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، دول العالم إلى وقف المجزرة المستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفا الهجوم على مخيم النازحين بأنه عمل وحشي كبير ضد الإنسانية.

وتساءل: كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا حتى تتوقف الإبادة الجماعية؟، مشددا أن كوبا تدين "إسرائيل" وتدعو إلى تعزيز التضامن مع فلسطين.

يذكر أن 45 مواطنا استشهدوا وأصيب العشرات بجروح، أغلبهم من النساء والأطفال، بقصف شنته طائرات الاحتلال الحربية على خيام نازحين بمنطقة "تل السلطان" شمال غربي رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم جيشها أنها "آمنة ويمكن النزوح إليها".

انتهى**3269

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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