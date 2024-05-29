صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 36 ألفا و171 شهيدا

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال تعمد تصفية الوجود الصحي في رفح والشمال، ولا قدرة على التعامل مع المجازر المتلاحقة، وطالبت بإدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية لرفح وشمال غزة إضافة للوقود والمساعدات الطبية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 236، ويتركز القصف في مدينة رفح حيث تكثف الطائرات استهدافاتها لمنازل المواطنين.

حيث أفادت فلسطين اليوم، بوقوع إصابات برصاص طائرات الاحتلال المسيرة في شارع القدس بحي تل السلطان غرب رفح.

كما قال أن النيران اشتعلت في منشآت مخصصة للمساعدات شرق رفح بفعل غارات الاحتلال.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36 ألفا و171 شهيدا و81 ألفا و420 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضى.

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