القسام تعلن قنص 7 جنود "إسرائيليين" في عملية مركبة شرقي رفح

واوضحت القسام، في منشور أورده «المركز الفلسطيني للإعلام» على منصة «إكس» اليوم : «تمكن مجاهدونا أمس من تنفيذ عملية مركبة بعد استدراج قوة لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح وتفجير عبوة رعدية بها وقتل أربعة من أفرادها وإصابة عدد آخر».

وأضافت، أنه «فور وصول قوات النجدة تمكن مجاهدونا من قنص جنديين من أفراد القوة، وخلال محاولة مجاهدينا أسر أحد الجنود قام العدو بقتله وهبطت طائرة مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش "الإسرائيلي" مقتل ثلاثة من جنوده في قتال بجنوب غزة، وذلك في الوقت الذي يمضي فيه في هجومه برفح.

وأضافجيش العدو ، أن ثلاثة جنود آخرين لحقتهم إصابات خطيرة في الواقعة نفسها، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

من جانبها اعلنت هيئة البث العامة "الإسرائيلية"، أن الجنود الثلاثة أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى برفح.

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