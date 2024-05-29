مدینة مشهد تستضیف بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال

وافادت ارنا، انه من المقرر ان تقام هذه البطولة للفئتي السيدات والرجال.
ويشارك في هذه البطولة ربّاعون من الإمارات ولبنان والبحرين وقطر واليمن والمملكة العربية السعودية والأردن وإيران والكويت والعراق وفلسطين وسوريا وعمان.
انتهی**2054
طهران/29 أیار/مایو/ارنا- ستقام الدورة العاشرة لبطولة غرب آسيا لرفع الأثقال، في الفترة من 27 إلى 31 أغسطس، باستضافة مدينة مشهد المقدسة (تابعة لمحافظة خراسان الرضوية - شمال شرق ایران).
وافادت ارنا، انه من المقرر ان تقام هذه البطولة للفئتي السيدات والرجال.
ويشارك في هذه البطولة ربّاعون من الإمارات ولبنان والبحرين وقطر واليمن والمملكة العربية السعودية والأردن وإيران والكويت والعراق وفلسطين وسوريا وعمان.
انتهی**2054
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