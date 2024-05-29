مدینة مشهد تستضیف بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال

وافادت ارنا، انه من المقرر ان تقام هذه البطولة للفئتي السيدات والرجال.

ويشارك في هذه البطولة ربّاعون من الإمارات ولبنان والبحرين وقطر واليمن والمملكة العربية السعودية والأردن وإيران والكويت والعراق وفلسطين وسوريا وعمان.

انتهی**2054