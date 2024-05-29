إيران والبرازيل تعلنان الاستعداد لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين

والتقى سفير جمهورية البرازيل الاتحادية في طهران "إدواردو جراديلون نيتو"، اليوم الأربعاء أثناء زيارة قام بها لمنظمة التخطيط والميزانية الایرانیة، مع رئيس مركز العلاقات العامة والشؤون الدولية بهذه المنظمة "مسعود ميرزايي"، وبحثا الجانبان آخر تطورات العلاقات الثنائية ومتابعة القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات.

وأعرب سفير جمهورية البرازيل الاتحادية في هذا اللقاء عن تعازيه اصالة ونيابية عن حكومة وشعب بلاده، لمناسبة استشهاد رئيس الجمهوریة الاسلامية ورفاقه.

من جانبه، اكد ميرزارئي، على ضرورة تطوير العلاقات مع الدول الصديقة والمتحالفة، بما فيها البرازيل ومواصلة هذا النهج.

كما أعرب الجانبان في هذا اللقاء، ومع تأكيدهما على ضرورة زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عن استعدادهما وارادتهما على عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكان حل المشاكل والعقبات القائمة أمام توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين أحد المواضيع الأخرى التي تم التركيز عليها في هذا الاجتماع.

انتهی**2054 / ح ع**