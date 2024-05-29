استئناف تصدير البضائع من إيران إلى إقليم كردستان العراق

ووفي بيان لها اوضحت الجمارك، انه نظرًا للتوقف الذي حصل لعدة أيام في تصدير وترانزيت البضائع من الجمارك الحدودية الايرانية إلى إقليم كردستان العراق بسبب احتجاج السائقين، فقد عادت انشطة التصدير والعبور إلى روتينها الطبيعي قبل بضع ساعات.

وبحسب الجمارك الإيرانية ، فإن إقليم كردستان العراق كان قد أعلن في وقت سابق أن الشاحنات التي تحمل البضائع المتجهة إلى إقليم كردستان، سواء في إجراءات التصدير أو العبور، يجب أن تدفع 15 ألف دينار لشركة محددة مقابل بوليصة الشحن، وإلا فإن الدولة المقابلة سترفض قبول الشاحنات، مما ادى الى احتجاج السائقين الإيرانيين والعراقيين وتوقف عملية التصدير والعبور إلى الإقليم منذ أيام قليلة، ولكن بناءً على الاتفاقيات المبرمة بين مسؤولي جمارك إقليم كردستان العراق وسائقي الشاحنات، فقد تم استئناف تصدير وعبور البضائع إلى الإقليم بدءا من اليوم.

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