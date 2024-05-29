القوات اليمنية تعلن اسقاط مسيّرة أمريكية MQ-9

وقال أحد الحوثيين في مقطع الفيديو، أنه جرى إسقاط الطائرة الاستطلاعية، وذلك في الوقت الذي لم تظهر عليها آثار للاستهداف بالأسلحة وهيكلها شبه سليم ولحقت به أضرار جراء السقوط وكأنها نفذت هبوطا اضطراريا.

وبذلك تنضم الطائرة المسيرة هذه لتصبح الطائرة الـ6 من هذا الطراز التي يخسرها البنتاغون في اليمن.

من جانب اخر، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع"، تنفيذ عملية مشتركة بين القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، واستهداف سفينتين.

وبحسب العميد سريع، فقد كانت السفينة الأولى MSC DIEGO "الإسرائيلية" في خليج عدن، والأخرى سفينة MSC GINA الإسرائيلية أيضا في المنطقة ذاتها.

واوضح، ان الاستهداف جرى بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة.

وتابع : نفذت القوة الصاروخية عمليتين نوعيتين استهدفت سفينة MSC VITTORIA الأولى في المحيط الهندي، والأخرى على نفس السفينة في بحر العرب وكانت الإصابة مباشرة.

انتهى ** ح ع

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المصدر / ار تي